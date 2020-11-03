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Новости > В Херсоне доверчивые женщины стали жертвами хитрых мошенников

В Херсоне доверчивые женщины стали жертвами хитрых мошенников

Александр Панько
03.11.20 16:55
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В Херсоне доверчивые женщины стали жертвами хитрых мошенников

Главное: За сутки в Херсоне мошенники обвели вокруг пальца сразу двух женщин. Одна из них лишилась 26 тыс. грн, а другая — 20 тыс. грн.

Детали: В Херсоне за минувшие сутки, 2 ноября, две жительницы Херсона потеряли значительные суммы своих сбережений, попав на крючок мошенников. Сейчас правоохранители разыскивают аферистов. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает полиция Херсонской области.

Так, 39-летняя женщина потеряла более 26 тысяч гривен сбережений, предоставив данные своей карты мошенникам. Женщине на мобильный позвонила неизвестная, представившись сотрудником одного из банков, которая под предлогом изменения лимита по карте завладела деньгами.

Также в Днепровское отделение полиции обратилась 31-летняя жительница Херсона. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Заявительнице позвонила неизвестная, которая представилась работником службы безопасности банка. Под предлогом блокировки карты, мошенница узнала ее реквизиты, после чего со счета исчезли 20 тысяч гривен.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

«Полиция Херсонщины призывает вас быть более осмотрительными и не доверять лицам, которые пытаются ввести вас в заблуждение. Предупредите своих родителей, родственников, соседей, особенно пожилого возраста, о таких видах мошенничества, чтобы избежать беды в дальнейшем и сохранить деньги», — призвали правоохранители.

В тему: В сентябре нынешнего года житель Луганска обманул киевлянку и незаконно завладел 5 тысячами долларов. При этом он использовал довольно популярный мошеннический метод.

Тэги: общество, происшествие, Херсон, мошенники, новости Украины

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