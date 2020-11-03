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Новости > В Украине готовятся серьезно усилить карантинные ограничения со следующей недели

В Украине готовятся серьезно усилить карантинные ограничения со следующей недели

Агата Кловская
03.11.20 15:59
356
В Украине готовятся серьезно усилить карантинные ограничения со следующей недели

Главное: Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.

Детали: Уже со следующего понедельника в Украине могут жестко усилить карантинные ограничения. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

В какой форме карантин будет протекать, пока неизвестно, но существует несколько предположений — от «карантина выходного дня» до комендантского часа, а также внедрение серьезных штрафов за нарушение карантинных требований.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофической. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Тэги: общество, карантин, политика, новости Украины, коронавирус

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