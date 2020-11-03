В Украине готовятся серьезно усилить карантинные ограничения со следующей недели

Главное: Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.

Детали: Уже со следующего понедельника в Украине могут жестко усилить карантинные ограничения. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

В какой форме карантин будет протекать, пока неизвестно, но существует несколько предположений — от «карантина выходного дня» до комендантского часа, а также внедрение серьезных штрафов за нарушение карантинных требований.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофической. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.