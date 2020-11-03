В Минздраве пугают, что Украина близка к катастрофе

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофичной. Об этом сегодня в парламенте заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о ситуации с коронавирусом, заявил, что Украина близка к катастрофе. Об этом глава Минздрава сказал, 3 ноября во время выступления в Верховной Раде, сообщает ТСН.

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так. Нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран. Впереди трудные времена», — отметил Степанов.

В тему: За минувшие сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом — COVID-19 выявили еще у 8899 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда примерно появится вакцина от коронавируса отечественного производства. Он уверен, что в Украине есть предприятия, способные изготовить вакцину.