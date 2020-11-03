Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет

Главное: Народные депутаты Украины приняли законопроект, согласно которому в Украине разрешили менять отчество с 14 лет. «За» проголосовали 259 нардепов.

Детали: В Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект № 2450 Верховная рада приняла во втором чтении, сообщает «РБК-Украина».

За проект проголосовали 259 нардепов.

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Закон, в частности, устанавливает следующее:

— изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;

— изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

— если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;

— если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

В тему: 3 июня нынешнего года Верховная Рада поддержала в первом чтении (247 голосов) законопроект № 2450, который позволяет украинским детям менять отчество уже с 14 лет.