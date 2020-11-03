ЧАЭС решили закрыть для туристов. Названа причина

Главное: ЧАЭС временно закрыли для туристов. Причина – коронавирус.

Детали: ЧАЭС временно закрывают для посещения туристами. Об этом сообщает администрация объекта.

Отмечается, что экскурсии тут не будут проводиться как минимум до конца ноября.

Причина – карантин, введенный на ЧАЭС из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что также ограничиваются международные командировки сотрудников и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.

Информируют о следующем: «2-15 ноября персонал станции переведен на особый режим работы. На рабочих местах остались лишь специалисты, обеспечивающие ядерную и радиационную безопасность, а также охрана объектов».

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