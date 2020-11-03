В «Слуге народа» — вспышка коронавируса. На больничном почти два десятка депутатов

Главное: Сразу 17 народных депутатов из фракции «Слуги народа» подхватили коронавирус. Все они ушли на самоизоляцию.

Детали: Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что 17 «слуг» находятся на больничном из-за коронавируса. Так, у всех нардепов позитивный Covid-тест. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, сообщают «Вести».

«Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас, к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных Covid-19 — сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус», — рассказала она.

Кравчук не теряет надежду, что в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроектов в ответ на скандальные решения КСУ.

Кроме того, сегодня депутат от президентской фракции, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Вчера вечером получил результат теста на коронавирус, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну, ничего, буду лечиться», — написал он на своей странице в Facebook.

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