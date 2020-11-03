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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, в чем духовная опасность употреблять мат

Митрополит УПЦ рассказал, в чем духовная опасность употреблять мат

Александра Кудрявцева
03.11.20 11:51
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Митрополит УПЦ рассказал, в чем духовная опасность употреблять мат

Главное: Сквернословящий человек отдает сатане то, что ему подарил Бог. Об этом рассказал митрополит УПЦ Лука

Детали: Самое страшное применение Божьего дара слова — сквернословие, которое является славословием дьяволу.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сквернословящий человек отдает сатане то, что ему подарил Бог. Что может быть хуже? Мат — это славословие дьявола, это ритуальное обращение, направленное к силам зла, это призывание сатаны к соучастию в нашей жизни. Страшно, когда люди даже не задумываются над тем, куда влечет их душу сквернословие», — отметил митрополит Лука.

По его мнению, слова выражают внутренний мир человека, его сущность.

«Слово может убить, а может и исцелить. Все зависит от того, какой энергией оно насыщенно, что оно в себе несет. При этом важно понимать, что не лексическое значение слова имеет значение, а тот дух, из которого оно исходит. Сегодня в СМИ мы слышим очень много, казалось бы, правильных слов, но люди, которые их произносят, имеют сердца, переполненные страстями. Поэтому эти правильные слова несут в себе не благодать мира, а зловоние лжи и лицемерия», — подчеркнул владыка.

Он призвал почаще обращаться к Евангелию, как к сокровищнице Священных Слов.

«Лишь Евангелие было и остаётся для нас кладезем просоленных в необходимом и удобоваримом объёме Божественным Логосом изречений. Будем же собирать эту Божественную благодать Священных Слов в своём сердце и питать ими свою душу», — написал митрополит Лука.

В тему: В РПЦ заявили о недопустимости церковного и государственного узаконивания однополых браков.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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