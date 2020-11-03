В УПЦ объяснили, можно ли брать благословение и причащаться у недостойного священника

Главное: Недостоинство священника — это его личный грех, за который он сам даст ответ пред Богом.

Детали: Личные грехи священнослужителя никоим образом не влияют на благодатность совершаемых им священнодействий. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Личные грехи священнослужителя никоим образом не влияют на благодатность совершаемых им священнодействий. Благодать подает не священник — благодать человеку подает Бог только посредством священника. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает: если недостойный священник совершает Таинства, например, Евхаристию, то благодать Божия все равно проходит через него, как через желоб, однако при этом сам священник этой благодатью не освящается в силу своего недостоинства», — отметил Андрей Музольф.

Он напомнил, что «на Страшном суде дадим ответ вовсе не за кого-то, не за того священника, к которому мы ходим на Исповедь или на Причастие, а только за самих себя — и потому обвинять кого-либо в недостоинстве у нас попросту нет никакого права».

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