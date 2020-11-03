Эксперты не верят, что «Шахтер» сумеет обыграть «Боруссию» М

Главное: «Шахтер» играет с немцами в Лиге чемпионов. Каковы шансы донецкой команды?

Детали: Во вторник, 3 ноября, на НСК «Олимпийский» пройдет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на поединок.

Небольшими фаворитами встречи считают немцев.

На победу «Шахтера» ставят 3,2 к 1, на ничью – 3,6 к 1, а на успех гостей – 2,2 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют счет 1-1 (6 к 1). Победа «Шахтера» со счетом 1-0 оценивается как 11 к 1, а успех немцев с таким же исходом – как 9 к 1.

В тему: 21 октября 2020 года мы писали, что «Шахтер» сотворил сенсацию в Мадриде.