Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Коронавирус атакует Украину: установлен новый страшный антирекорд

Коронавирус атакует Украину: установлен новый страшный антирекорд

Агата Кловская
03.11.20 09:01
1015
Коронавирус атакует Украину: установлен новый страшный антирекорд

Главное: В Украине зафиксировано рекордное число больных коронавирусом за сутки. Появились официальные данные.

Детали: Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Украине. Данные на вторник, 3 ноября, привел министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил о новом антирекорде: за сутки COVID-19 выявили еще у 8 899 человек.

Отмечается, что больше всего новых случаев зафиксировали в Киев (789), а также Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Известно, что за данный период было проведено 60 836 тестирований (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 4 189).

Информируется также о том, что с начала пандемии в нашей стране подтвердили уже 411 093 случая коронавируса.

Жертвами заразы стали 7 532 человека, 157 людей скончались за последние сутки.

Чиновник поведал, что за все время выздоровели 168 868 человек (5 100 за сутки). Сейчас болеют 242 225 человек.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что в Украине заработала «горячая линия» COVID-19.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Спекулянты взвинтили курс, или Почему НБУ не может удержать курс гривны
02.11.20 21:35

Спекулянты взвинтили курс, или Почему НБУ не может удержать курс гривны

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Зеленский не исключает роспуск Рады

Зеленский не исключает роспуск Рады
03.11.20 09:09
421
Последние новости
03.11.20 10:02

Курс гривны снова упал: свежие котировки валют
03.11.20 09:40

Евро-2020 может состояться в одной стране. Вариант довольно неожиданный
03.11.20 09:22

Известный журналист оценил шансы «Динамо» в матче с «Барселоной»
03.11.20 09:09

Зеленский не исключает роспуск Рады
03.11.20 09:01

Коронавирус атакует Украину: установлен новый страшный антирекорд
03.11.20 07:29

В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
03.11.20 01:45

В одной из африканских стран от неизвестной болезни массово мрут совсем молодые люди
Фото и Видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
В Одессе произошло жуткое убийство
В Одессе произошло жуткое убийство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.