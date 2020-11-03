Коронавирус атакует Украину: установлен новый страшный антирекорд

Главное: В Украине зафиксировано рекордное число больных коронавирусом за сутки. Появились официальные данные.

Детали: Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Украине. Данные на вторник, 3 ноября, привел министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил о новом антирекорде: за сутки COVID-19 выявили еще у 8 899 человек.

Отмечается, что больше всего новых случаев зафиксировали в Киев (789), а также Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Известно, что за данный период было проведено 60 836 тестирований (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 4 189).

Информируется также о том, что с начала пандемии в нашей стране подтвердили уже 411 093 случая коронавируса.

Жертвами заразы стали 7 532 человека, 157 людей скончались за последние сутки.

Чиновник поведал, что за все время выздоровели 168 868 человек (5 100 за сутки). Сейчас болеют 242 225 человек.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что в Украине заработала «горячая линия» COVID-19.