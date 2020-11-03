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Новости > Известный журналист оценил шансы «Динамо» в матче с «Барселоной»

Известный журналист оценил шансы «Динамо» в матче с «Барселоной»

Александр Панько
03.11.20 09:22
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Известный журналист оценил шансы «Динамо» в матче с «Барселоной»

Главное: В среду пройдет матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо». Что ждет киевлян в Каталонии?

Детали: Уже в среду, 4 ноября, на «Камп Ноу» в Каталонии будет сыграть матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо». Заместитель главного редактора журнала «Футбол» и колумнист «Фразы» Андрей Шахов дал свой прогноз на эту встречу для наших читателей.

Эксперт отмечает: «У «Барселоны» сейчас очевидные проблемы. В четырех последних матчах чемпионата она набрала лишь два очка и забила три гола. Но эти проблемы не распространяются на Лигу чемпионов, где вице-чемпион Испании продолжает феерить и крушить всех, даже «Ювентус» на выезде».

Он акцентирует внимание: «Вот и в матче с «Динамо» «Барса» – очевидный фаворит. Не думаю, что многие даже среди болельщиков киевлян верят в успех ослабленной короной и дисквалификацией команды на «Камп Ноу».

Журналист резюмирует: «Очевидно, что инициатива будет у раненой последними неудачами в чемпионате «Барселоны», что «Динамо» будет отвечать контратаками, акцент в которых будет делаться на скорость атакующего квартета. И если «Динамо» сумеет выстоять и сыграть вничью, это будет очень приятный сюрприз».

Больше новостей накануне матча вы найдете на канале автора ШАХ и ШАХ.

В тему: 1 ноября 2020 года Андрей Шахов писал об экономной победе «Динамо».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Барселона, Андрей Шахов, ФК Динамо Киев

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