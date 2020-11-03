Евро-2020 может состояться в одной стране. Вариант довольно неожиданный

Главное: В УЕФА не исключают, что Чемпионат Европы по футболу, который вместо 2020 года запланирован на следующий год, может пройти в одной стране. В таком случае основным претендентом является Россия.

Детали: УЕФА изучает вариант проведения чемпионат Европы по футболу летом 2021 года в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в странах-хозяйках. Как сообщает французское издание Le Parisien, Россия является основным претендентом на проведение Евро-2020 (название турнира не менялось вследствие сдвига сроков).

В пользу такого варианта говорит успешное проведение чемпионата мира 2018 и якобы сравнительно невысокие нынешние темпы заражения коронавирусом в этой стране.

В свою очередь пресс-служба УЕФА в ответ на запрос Metaratings.ru отреагировала на информацию Le Parisien о том, что Евро-2020 летом следующего года может пройти в одной стране, а главным претендентом на проведение является Россия.

«В настоящий момент нет никаких изменений относительно того, о чем говорил президент Александер Чеферин в середине октября. Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, что планировался изначально. У нас нет плана „Б“ на текущий момент. Мы внимательно следим за ситуацией и ждём. Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чеферин», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Изначально турнир должен были пройти в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В тему: Сейчас УЕФА обсуждает изменения формата чемпионата Европы в связи с пандемией коронавируса, после чего количество городов, которые будут принимать поединки, может быть сокращено.