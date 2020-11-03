Зеленский не исключает роспуск Рады

Главное: Владимир Зеленский допускает, что нынешний парламент может быть распущен. Случиться это может в том случае, если он не найдет поддержки в Верховной Раде.

Детали: Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что отказ «Слуги народа» от поддержки его решения относительно увольнения судей Конституционного суда может стать причиной для этого. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам главы государства, он хочет, чтобы парламент работал на государство.

«От реализации нашего плана это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, я увижу, что нет поддержки в Раде, а прежде всего в „Слуге народа“, ибо они понимают, что они благодаря мне стали депутатами, но они должны понимать ответственность. Если они пойдут в разрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуск Рады)», — подчеркнул Зеленский.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.