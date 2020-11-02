Матч «Динамо» с «Барселоной» могут перенести на другую дату

Главное: Если во вторник утром 3 ноября у игроков киевского «Динамо» будет зафиксирован еще хотя бы один положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, поединок Лиги чемпионов против «Барселоны» придется перенести на другую дату.

Детали: Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» могут перенести в соответствии с протоколом УЕФА. Об этом пишет El Mundo Deportivo.

Наставникам киевлян пришлось привлечь юниоров, чтобы набрать 19 игроков, 6 из которых входят в список B. Таким образом, у «Динамо» есть только 13 игроков из списка А, которые отправляются в Барселону. Это как раз минимум, требуемый протоколом УЕФА.

В случае еще одного положительного результата УЕФА придется перенести матч на другую дату.

Планируется, что игроки «Динамо» проведут ПЦР-тест в Барселоне в 10:00 утра вторника, 3 ноября. Не исключено, что в команде могут появиться другие случаи в зависимости от того, как распространяется вирус.

Отметим, что состав киевлян состоит из очень молодых игроков, особенно в воротах и ​​защите. Средний возраст команды составляет всего 22,37 года. В список B входят шестеро: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Забарный, Сирота.

В целом в Барселону отправились следующие исполнители.

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко.

Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский.

Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга.

В тему: Последнее тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.