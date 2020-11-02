В незапертой квартире в Москве найдено тело известной фэнтези-писательницы

Главное: В Москве в собственной квартире нашли тело известной писательницы Киры Измайловой. Причины смерти не указываются, однако, по предварительным данным, она носила ненасильственный характер.

Детали: В воскресенье, 1 ноября, в Москве нашли тело известной фэнтези-писательницы Киры Измайловой. Как сообщает канал Mash в Telegram, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась ее сестра, сообщившая, что в последний раз они разговаривали по телефону 26 октября и с тех пор не виделись.

Прибыв на место жительства 37-летней писательницы, расположенное на улице Мневники, полицейские обнаружили, что дверь квартиры не заперта. На кухне обнаружили ее труп. Согласно предварительной информации, женщина умерла три дня назад.

Уточняется, что она скончалась три дня назад. Причина ее смерти пока не установлена.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле жертвы обнаружено не было.

Кира Измайлова родилась 17 декабря 1982 года в Москве. В середине 2000-х годов работала в IT-компании. Позже стала известна благодаря циклам книг «С феями шутки плохи», «Футарк», «Соль Вэра», «Дракон в крапинку», «Я попала» и «Рассказы о семье Миртис».

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