В одной из африканских стран от неизвестной болезни массово мрут совсем молодые люди

Главное: В Нигерии бушует неизвестная болезнь. От нее уже умирают люди.

Детали: В Нигерии зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Местные власть говорят, что в штате Дельта (юг страны) ее жертвами уже стали не менее пятнадцати человек.

Причем все умершие – молодые люди 18-25 лет.

Правоохранители говорят: «Мы получили сообщения о таинственных смертях молодых людей в общинах Уте Окпу и Идумеса. Начато расследование. Мы призываем местное население не поддаваться панике!».

Тем временем медики не исключают, что заразой может быть геморрагическая лихорадка. Это вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К таким инфекциям относятся лихорадка денге, эбола, лихорадка Ласса.

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео кровавого ограбления банка в одной из африканских стран.