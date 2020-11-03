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Новости > В одной из африканских стран от неизвестной болезни массово мрут совсем молодые люди

В одной из африканских стран от неизвестной болезни массово мрут совсем молодые люди

Агата Кловская
03.11.20 01:45
971
В одной из африканских стран от неизвестной болезни массово мрут совсем молодые люди

Главное: В Нигерии бушует неизвестная болезнь. От нее уже умирают люди.

Детали: В Нигерии зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Местные власть говорят, что в штате Дельта (юг страны) ее жертвами уже стали не менее пятнадцати человек.

Причем все умершие – молодые люди 18-25 лет.

Правоохранители говорят: «Мы получили сообщения о таинственных смертях молодых людей в общинах Уте Окпу и Идумеса. Начато расследование. Мы призываем местное население не поддаваться панике!».

Тем временем медики не исключают, что заразой может быть геморрагическая лихорадка. Это вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К таким инфекциям относятся лихорадка денге, эбола, лихорадка Ласса.

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео кровавого ограбления банка в одной из африканских стран.

Тэги: болезнь, здоровье, мир, Африка, Нигерия

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