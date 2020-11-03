Американцы создали жуткого робота, который действительно может напугать многих

Главное: В США создан жуткий робот. Его разработали в компании Disney Research.

Детали: В американской компании Disney Research разработали жуткого робота. У него «человеческие глаза».

Разработчики говорят, что их система способна устанавливать зрительный контакт с человеком.

Кроме этого робот имитирует естественное движение головы человека и наше дыхание.

Ожидается, что такой робот может появиться в одном из Диснейлендов или же его покажут в кино.

В тему: 3 июля 2020 года мы писали, что ученые из Бахрейна научились уничтожать коронавирус с помощью робота-полиглота.