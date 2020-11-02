Столичный Дворец спорта переоборудуют под госпиталь для пациентов с Covid-19

Главное: В Киеве развернут мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Планируется его развернуть во Дворце спорта.

Детали: Министерство здравоохранения Украины готовится развернуть временный мобильный госпиталь для пациентов, больных Covid-19 в Киеве. Развернуть госпиталь планируют на территории Дворца спорта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».

По словам главного санитарного врача Украины, временные госпитали нужно оборудовать в помещениях, где есть отопление, хорошая вентиляция и подходящие санитарно-технические условия. Это должны быть помещения с большой площадью, где можно будет подвести кислород к кроватям с больными, обеспечить реанимационные отделения и комнаты для медицинских сотрудников. Уже собраны потребности по оборудованию, которое понадобится для госпиталя на территории столичного Дворца спорта.

«Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП „Медицинские закупки“, чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта», — заявил Ляшко.

Также замминистра отметил, что есть проблемы с дополнительным оборудованием и кроватями для такого большого помещения. Но главная проблема — это нехватка медицинского персонала.

«Вопрос не столько в оборудовании, как в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач — это профессия, которая приобретается годами», — сказал Ляшко.

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