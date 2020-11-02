Главные новости за 2 ноября 2020 года

- Число больных коронавирусом в Украине растет. Сообщается о новых жертвах.

- Премьер-министр Украины отчитается перед парламентом. Произойдет это в пятницу.

- Локдаун в столице из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

- Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов предлагает ввести штрафы за неношение защитных масок в общественных местах. Сумма штрафа может составить от 170 до 255 гривен.

- В Украине ожидается мокрый снег. Сильно похолодает.

- Стало известно, как провел свои последние дни актер Шон Коннери. Об этом поведала его вдова.