Стало известно, когда премьер Шмыгаль придет с отчетом в Раду

Главное: Премьер-министр Украины отчитается перед парламентом. Произойдет это в пятницу.

Детали: Уже в пятницу, 6 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет отчитываться перед Верховной Радой. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Главу правительства пригласили отчитаться на часе вопросов перед народными депутатами.

Политик рассказал: «На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19, и другим вопросам, связанным с экономическими вопросами бюджета».

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