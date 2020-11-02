Синоптики предупредили украинцев о надвигающейся снежной буре

Главное: В Украине ожидается мокрый снег. Сильно похолодает.

Детали: Уже во вторник, 3 ноября, в Украине повалит мокрый снег. При этом температура воздуха в горных районах западных областей страны будет падать до нуля градусов, говорят в Гидрометцентре.

Снегопад ожидается в Карпатах.

Также синоптики отмечают, что в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях пройдет небольшой дождь.

Кроме этого в среду и четверг в западных областях днем ожидаются осадки.

Ночью Украину будут накрывать туманы.

Потепление должно прийти в нашу страну к концу недели.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что небесная канцелярия подготовила украинцам приятный сюрприз.