Синоптики предупредили украинцев о надвигающейся снежной буре

Главное: В Украине ожидается мокрый снег. Сильно похолодает.
Детали: Уже во вторник, 3 ноября, в Украине повалит мокрый снег. При этом температура воздуха в горных районах западных областей страны будет падать до нуля градусов, говорят в Гидрометцентре.
Снегопад ожидается в Карпатах.
Также синоптики отмечают, что в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях пройдет небольшой дождь.
Кроме этого в среду и четверг в западных областях днем ожидаются осадки.
Ночью Украину будут накрывать туманы.
Потепление должно прийти в нашу страну к концу недели.
В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что небесная канцелярия подготовила украинцам приятный сюрприз.