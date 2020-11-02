Стало известно, когда в Киеве снова закроют метро и запретят маршрутки

Главное: В Киеве могут снова закрыть метро в случае попадания столицы в «красную» карантинную зону. Также могут запретить маршрутки в другие города.

Детали: В Киеве в случае попадания в «красную» карантинную зону могут вновь закрыть метро. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы. Об этом в интервью «Сегодня» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности есть два пункта, которые касаются общественного транспорта.

«Первый — ограничение работы общественного транспорта. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается», — сказал Ляшко.

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