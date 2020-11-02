В Украине заработала «горячая линия» COVID-19

Главное: «Горячая линия» по вопросам COVID-19 заработала в Украине. Стало ясно, куда звонить.

Детали: В Украине заработала «горячая линия» по вопросам COVID-19. Об этом поведал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 уже функционирует.

Звонить можно по номеру 0 800 60 20 19.

Украинцам обещают, что там предоставят информацию, если человек не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы.

Всего будут работать 150 операторов.

Чиновник говорит: «Если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили с какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию».

Он информирует: «Чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию. Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы. После получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить».

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что коронавирус продолжает наступать на Украину.