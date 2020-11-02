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Новости > Виктор Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине

Виктор Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине

Автор: «Фраза»
02.11.20 10:56
347
Виктор Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине

Глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому распустить Верховную раду и провести новые досрочные выборы, чтобы выйти из политического кризиса, сообщает «112 Украина».

«Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали», — заявил он.

Медведчук считает, что результаты местных выборов показали потерю народного доверия пропрезидентской партией «Слуга народа».

«Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии „Слуга народа“ нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы», — заявил украинский оппозиционер.

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