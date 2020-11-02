Людям, которые переболели коронавирусом, дали несколько дельных советов

Главное: Главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий говорит, что повторно заразиться коронавирусом могут немногие пациенты. При этом он дал несколько советов тем, кто переболел этой заразой.

Детали: Коронавирус исчезает из организма человека, который уже переболел им, а случаи повторного заражения могут возникнуть только у некоторых пациентов. Об этом рассказал главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий, сообщает «Голос».

По его словам, речь идет о людях с иммунодефицитом или тех, кто проходит химиотерапию. И то, как он отметил, такие случаи крайне редки.

Также врач дал ряд рекомендаций, которым стоит следовать людям, переболевшим COVID-19:

— прекратить все физические нагрузки;

— не посещать сауну;

— исключить алкоголь;

— контролировать работу почек, уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты;

— можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (только по назначению врача), чтобы восстановить работу легких;

— принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка, если этот показатель не в норме;

— быть на контроле у кардиолога, а если есть подозрение на инфаркт, сдать анализ крови на тропонин, сделать ЭКГ и эхокардиографию при необходимости;

— консультироваться с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.

При этом врач призвал не заниматься самолечением. В идеале, по его словам, после выздоровления отлежаться неделю-две.

В тему: Британские ученые обнаружили отсутствие долговременного иммунитета у переболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом их коллеги из США утверждают, что у пациентов с легкой или умеренной формой иммунитет сохраняется минимум на 5 месяцев.