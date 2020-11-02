В Бердянске больная коронавирусом женщина выбросилась из окна роддома

Главное: В воскресенье в Бердянске женщина, родившая ребенка, выбросилась из окна роддома. К счастью, травмы оказались несерьезными.

Детали: В Бердянске Запорожской области 32-летняя женщина пыталась покончить с собой. Роженица прыгнула из окна больницы, предварительно оставив предсмертную записку, сообщают «Новости Н».

32-летняя женщина попала в больницу 23 октября. У нее при тестировании обнаружили коронавирус, поэтому женщину госпитализировали в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября женщина родила ребенка без осложнений, и мама и ребенок чувствовали себя удовлетворительно.

1 ноября, женщина написала предсмертную записку и выбросилась из окна.

К счастью, травмы оказались несерьезными. Сейчас она находится в больнице под наблюдение врачей. Отмечается, что ранее женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В тему: В конце сентября сообщалось, что в Киеве два дня подряд из окна больницы № 4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивали люди.