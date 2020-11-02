Вспышка коронавируса в «Динамо». Еще несколько лидеров команды сдали положительные тесты

Главное: Еще несколько лидеров «Динамо» заразились коронавирусом. Всего в команде болеют 13 человек.

Детали: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

В то же время в Telegram-канале «Шах и Шах» сообщается, что еще и Денис Гармаш заболел коронавирусом.

«К сожалению, теми, о ком пестрит интернет, список динамовцев, заболевших короной, не ограничивается. Есть еще Гармаш, ребята из медицинской службы. Всего 13 человек. Во-первых, всем легкой формы и скорейшего выздоровления. Во-вторых, не паниковать. Кадровая проблема вырисовывается только слева в обороне, но туда может и Де Пена опуститься, хоть, конечно, это не лучший вариант. Лишь бы больше никто не захворал», — говорится в сообщении.

В тему: Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также стало известно о том, что старший тренер «Динамо» U21 Юрий Мороз заболел коронавирусом.