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Новости > Автомобиль упал в Северо-Крымский канал – погибли люди

Автомобиль упал в Северо-Крымский канал – погибли люди

Александр Панько
02.11.20 02:18
88
Автомобиль упал в Северо-Крымский канал – погибли люди

Главное: В Северо-Крымский канал упал автомобиль. Есть погибшие.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два человека.

Как стало известно, в Северо-Крымский канал упал автомобиль «Славута»: в его салоне находились четыре человека, два из которых погибли.

Трагический инцидент произошел на автодороге Воинка-Красноармейское.

Скорее всего водитель потерял управление, после чего машина сорвалась в воду.

В тему: 21 октября 2020 года мы писали, что в аннексированном Крыму сообщили об аномальной смертности от коронавируса.

Тэги: ДТП, Крым, общество, авария, транспорт, новости Украины, Северо-Крымский канал

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