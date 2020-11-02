Израиль начал испытание вакцины от коронавируса

Главное: Начато испытание вакцины от коронавируса в Израиле. Ее получил первый доброволец.

Детали: Израиль официально начал испытание вакцины от коронавируса. Детали поведали в министерстве обороны страны.

Сообщается, что первый доброволец уже получил экспериментальный укол.

Отмечается: «Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена человеку в больнице «Шиба».

Ожидается, что клинические испытания продлятся несколько месяцев: они будут включать в себя три фазы.

В первой примут участие 80 здоровых людей в возрасте 18-55 лет. Сперва укол будет сделан двум первым добровольцам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый получит укол (вакцины или плацебо), после чего за людьми будут наблюдать в течение нескольких недель.

Во второй, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 человек.

Третья, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле-мае, в ней уже примут участие 30 тысяч людей.

После этого, говорят в Израиле, вакцина может быть одобрена для массового использования.

В тему: 24 октября 2020 года мы писали, что сразу у четырех американских вакцин от коронавируса обнаружился крайне опасный побочный эффект.