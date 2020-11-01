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Новости > Как оказалось, мужчинам угрожает новая смертельная болезнь

Как оказалось, мужчинам угрожает новая смертельная болезнь

Агата Кловская
01.11.20 09:04
1074
Как оказалось, мужчинам угрожает новая смертельная болезнь

Главное: Мужчинам угрожает новая болезнь. О ней говорят ученые.

Детали: Группа международных ученых заявила, что мужчинам во всем мире угрожает смертельная болезнь. Об этом сказано в их работе.

Речь идет о новом синдроме VEXAS.

Эксперты утверждают: «Он может привести к смерти заболевшего в 40% случаях болезни».

Они пояснили: «Пациенты с этой болезнью страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях».

В отчете сказано, что медики связывают синдром с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.

Подчеркивается, что в рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения – еще у 25.

По мнению исследователей, число больных может быть значительно больше.

Ученые резюмируют: «Это заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой».

В тему: 30 октября 2020 года мы писали, что назван очень странный признак коронавируса.

Тэги: болезнь, ученые, здоровье, мир, мужчины

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