Как оказалось, мужчинам угрожает новая смертельная болезнь

Главное: Мужчинам угрожает новая болезнь. О ней говорят ученые.
Детали: Группа международных ученых заявила, что мужчинам во всем мире угрожает смертельная болезнь. Об этом сказано в их работе.
Речь идет о новом синдроме VEXAS.
Эксперты утверждают: «Он может привести к смерти заболевшего в 40% случаях болезни».
Они пояснили: «Пациенты с этой болезнью страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях».
В отчете сказано, что медики связывают синдром с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.
Подчеркивается, что в рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения – еще у 25.
По мнению исследователей, число больных может быть значительно больше.
Ученые резюмируют: «Это заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой».
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