Умер исполнитель главной роли в фильме «Имя Розы»

Главное: Умер знаменитый актер Шон Коннери. Ему было 90 лет.

Детали: Умер британский актер Шон Коннери. На момент смерти ему было 90 лет. Коннери известен в первую очередь как первый исполнитель роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда. В роли Бонда он появлялся в семи фильмах.

Как пишет Форбс, Коннери был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Премию «Оскар» он получил за роль в фильме «Неприкасаемые».

Также актер известен исполнением главной роли (Уильям Баскервильский) в экранизации знаменитого романа Умберто Эко «Имя Розы».