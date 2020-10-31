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Новости > Умер исполнитель главной роли в фильме «Имя Розы»

Умер исполнитель главной роли в фильме «Имя Розы»

Автор: «Фраза»
31.10.20 17:30
1497
Умер исполнитель главной роли в фильме «Имя Розы»

Главное: Умер знаменитый актер Шон Коннери. Ему было 90 лет.

Детали: Умер британский актер Шон Коннери. На момент смерти ему было 90 лет. Коннери известен в первую очередь как первый исполнитель роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда. В роли Бонда он появлялся в семи фильмах.

Как пишет Форбс, Коннери был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Премию «Оскар» он получил за роль в фильме «Неприкасаемые».

Также актер известен исполнением главной роли (Уильям Баскервильский) в экранизации знаменитого романа Умберто Эко «Имя Розы».

Тэги: кино, культура, Шон Коннери

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