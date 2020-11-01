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Новости > Нарушителей карантина в Украине будут штрафовать прямо на месте

Нарушителей карантина в Украине будут штрафовать прямо на месте

Агата Кловская
01.11.20 09:38
190
Нарушителей карантина в Украине будут штрафовать прямо на месте

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте. Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду.

Детали: В Верховную Раду подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий. Согласно ему, нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя», — сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.

«Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови — это было доказано, что это неправда, это фейк», — отметил он.

Ляшко добавил, что если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

В тему: Более 160 тыс. человек заболели острыми респираторными заболеваниями в Украине за последнюю неделю. Это более чем в 3 раза больше, чем аналогичный показатель заболеваемости COVID-19.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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