Перед выборами у Трампа неожиданно начал расти рейтинг

Главное: За несколько дней до выборов рейтинг Дональда Трампа вырос. Опубликованы цифры.

Детали: Незадолго до выборов президента США, которые должны пройти 3 ноября, у Дональда Трампа начал расти рейтинг. Опрос среди американцев 27-29 октября проводил лояльный к республиканцам телеканал Fox News.

Сегодня действующего главу государства поддерживают 44% опрошенных зрителей. Голосовать за Джо Байдена готовы 52% респондентов.

Отмечается, что позиции Дональда Трампа укрепились на 2%, а вот показатель демократа настолько же ослаб.

Также 2% американцев проголосуют за другого кандидата, а еще 2% до сих пор не определились.

Сообщается, что в опросе, который проводился вживую и по телефону, приняли участие более 1,3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

В тему: 30 октября 2020 года мы сообщали, что Трамп сделал очень странную запись у себя в Twitter.