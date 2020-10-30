Главные новости за 30 октября 2020 года

— 30 октября под стенами Конституционного Суда Украины проходила акция протеста под названием «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Ее проведение связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм

— Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий уличил президента Владимира Зеленского в попытке конституционного переворота. При этом представители оппозиционных партий расценили поданный президентом законопроект относительно прекращения полномочий всех судей КС, как попытку узурпировать власть.

— Оппозиционный народный депутат утверждает, что в отношении судей Конституционного суда открыто уголовное производство о захвате государственной власти. В то же время Государственное бюро расследований проводит расследование в отношении главы КСУ Александра Тупицкого по статье о занятии земельного участка и захвате власти.

— Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». В некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

— ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины по делу о преступной организации, влияющей на деятельность хозяйственных судов.

— Судья-докладчик КСУ по антикоррупционному делу Игорь Слиденко объявил о скорой отставке из-за давления неназванного лица из Офиса президента Украины. При этом он дал понять, что после отставки не намерен оставаться в Украине.

— В результате ДТП на Майдане Незалежности в Киеве погибли 2 человека, еще 3 получили травмы. Водитель утверждает, что потерял сознание из-за перенесенной недавно операции на сердце.

— Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом.

— Доллар в Украине максимально подорожал за 26 месяцев.

— Ученые из США выяснили, где лучше всего себя «чувствует» коронавирус. Иисследователи говорят, что коронавирус легче всего размножается во рту.