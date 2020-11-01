С сегодняшнего дня на киевских дорогах изменился скоростной режим

Главное: С сегодняшнего дня на все улицы Киева распространяется ограничение скорости движения не выше 50 км/ч.

Детали: С 1 ноября на 7 улицах Киева, где в летний период была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Как сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, такой скоростной режим будет действовать до 1 апреля 2021 г.

В частности, ограничение максимальной скорости начинает действовать на следующих участках:

— просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

— ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

— Надднепрянское шоссе;

— Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

— Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

— ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

— просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

При этом в КП «Центр организации дорожного движения» пообещали демонтировать соответствующие знаки, установленные в весенне-летний период.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве и области начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

В целом за 2 месяца работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.