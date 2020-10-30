Жители Львова и Луцка не смогли определиться с мэрами в первом туре

Главное: По результатам выборов мэров, во второй тур в Луцке выходят Игорь Полищук и Богдан Шиба. Во Львове — Андрей Садовый и Олег Синютка.

Детали: По результатам подсчета 100% бюллетеней, на выборах председателя Львовской объединенной территориальной громады, больше всего голосов получил действующий городской голова Львова Андрей Садовый (39,96%). Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Львовской городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого, на втором месте — бывший глава облгосадминистрации, представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка с показателем 31,03%.

Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич 3,37%.

При этом в выборах на должность председателя Львовской ОТГ приняли участие 17 кандидатов, а на участки пришли немногим более 227 тыс. избирателей

Таким образом, Садовый и Синютка встретятся во втором туре.

Кроме того, стали известны результаты выборов городского головы в Луцке. По данным местной городской избирательной комиссии, в первом туре победил кандидат от партии «За майбутне» и бывший советник мэра Игорь Полищук с 32,47% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Богдан Шиба с 13,14% голосов.

По итогам заседания, глава Луцкой ТИК Мария Парфенюк объявила о проведении второго тура выборов городского главы 15 ноября.

В тему: 27 октября 2020 г стало известно о победе в первом туре действующих мэров Кременчуга и Горишних Плавней.

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