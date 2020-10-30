Банкиры попытались объяснить, почему дешевеет гривна

Главное: Падение курса гривны попытались объяснить в НБУ. Появилась версия финансистов.

Детали: В Национальном банке Украины попытались объяснить, почему лихорадит курс гривны. Наша валюта долгое время дешевеет.

Финансовый регулятор отмечает: «На валютном рынке в III квартале 2020 года превалировало девальвационное давление, а спрос на валюту рос на фоне ухудшения ожиданий».

Банкиры поясняют: «Официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%, при этом с начала года гривна девальвировала почти на 20%».

Кроме этого они информируют: «Ключевым фактором, который вызвал девальвацию гривны в III квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий».

Отмечается следующее: «Крупнейшими чистыми покупателями иностранной валюты в этот период были импортеры бытовых товаров и автотрейдеры, нерезиденты на рынке ОВГЗ и прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Также возросли операции по покупке иностранной валюты на условиях форвард».

Также в отечете сказано: «В III квартале 2020 года НБУ осуществлял интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Последние по результатам квартала оказались незначительно больше, однако с начала года сохранилась чистая покупка иностранной валюты около миллиарда долларов».

В тему: 30 октября 2020 года мы писали, что доллар в Украине максимально подорожал за 26 месяцев.