«Дальше указ о пожизненном императорстве»: Зеленского уличили в перевороте и узурпации власти

Главное: Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий уличил президента Владимира Зеленского в попытке конституционного переворота. При этом представители оппозиционных партий расценили поданный президентом законопроект относительно прекращения полномочий всех судей КС, как попытку узурпировать власть.

Детали: Законопроект Президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС имеет признаки конституционного переворота. Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, при этом глава государства пытается снять с себя ответственность за происходящее.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, № 4288. Которые имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 ст. Конституции Украины», — заявил судья на брифинге 30 октября, добавив, что уже в следующий вторник ожидается, что Верховная Рада отменит решение КСУ.

«Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива президент, и отменил указом решение КС, так проще давать этому оценку. Не нужно подвязывать коллективную ответственность по которой никто не отвечает», — подчеркнул Тупицкий.

В свою очередь, оппозиционные фракции «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» расценили поданный президентом законопроект относительно прекращения полномочий всех судей КС как попытку узурпировать власть. В частности, сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко обвинила главу государства в «хайпе» и погоне «за дешевой популярностью». «Сейчас неконституционным сомнительным способом он хочет решить проблему, которая возникла после решения КС. Неконституционное решение только углубит кризис. Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве», — написала она на своей странице в Facebook.

Председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин считает, что «если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа». «Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что «попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием».

О попытке узурпации власти со стороны президента Зеленского также заявил народный депутат Украины от «Батькивщины» Сергей Власенко. «Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту, — это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть», — заявил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным образом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано», — заключил нардеп.

В свою очередь пресс-служба «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутаты которой выступили одними из авторов представления в КСУ, заявили, что «никто не может требовать от Конституционного суда никаких объяснений относительно его решений». «Никто не имеет полномочий проводить ревизию решений Конституционного суда. Они являются обязательными к исполнению. В том числе и президентом, главой его Офиса и остальными, которые активно выражают свое недовольство решением органа, обеспечивающего верховенство Конституции в нашей стране», — убеждены в ОПЗЖ.

В тему: 29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

Напомним: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.