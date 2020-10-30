Президент подал законопроект о роспуске КСУ, который противоречит Конституции

Главное: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». В некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». Он состоит всего из трех статей: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и указания обстоятельств его вступления в действие.

В соответствии с проектом, опубликованным на официальном сайте парламента, первой статьей предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным» (не создающим правовых последствий) в связи с тем, что оно было принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

Также статья восстанавливает предыдущую редакцию закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавшую до решения КСУ.

Вторая статья предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия решения по е-декларированию.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей в соответствии с «порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 народных депутатов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд прибег к принятию этого решения путем манипуляций.

«Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины», — говорится в документе.

Отметим, что в соответствии с Конституцией Украины такой способ прекращения полномочий судей КС не предусмотрен. Если следовать Основному Закону, изменить состав суда можно только с согласия самих судей и не менее чем 2/3 от его конституционного состава.

Конституция также четко определяет основания для увольнения судьи КСУ: неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.

В Конституции также указывается, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября стало известно, что Европейский суд предупредил Кабинет министров Украины о возможности приостановки действия безвизового режима из-за принятого КСУ решения.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.