Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса

Главное: Британские ученые обнаружили отсутствие долговременного иммунитета у переболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом их коллеги из США утверждают, что у пациентов с легкой или умеренной формой иммунитет сохраняется минимум на 5 месяцев.

Детали: Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось ранее. Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого они проанализировали данные 365 тыс. взрослых людей разного возраста, которые с 20 июня по 28 сентября трижды проводили экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.

В результате стало известно, что за эти три месяца распространенность вирусных антител среди жителей Англии снизилась более чем на четверть — с 6% до 4,4%.

При этом снижение уровня антител совпадает по времени с резким падением темпов распространения коронавируса в стране после карантинных мер. Как считают авторы исследования, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 быстро снижается. Наиболее быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста.

Результаты исследования позволяют предположить, что коллективный иммунитет со временем снижается. Это ставит под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.

В то же время, по данным ученых из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, у подавляющего большинства людей, переболевших COVID-19 в легкой или умеренной форме, формируется долгий иммунитет против коронавируса, защищающий от инфекции в течение, как минимум, нескольких месяцев. Как сообщает Lenta.ru, в исследовании приняли участие 30082 человека с COVID-19, которые прошли здесь скрининг.

Выяснилось, что у более чем 90% пациентов были выявлены антитела, направленные против коронавирусного S-белка. Уровни антител оставались стабильными в течение пяти месяцев, при этом их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.

В тему: В середине 2020 года ученые из Уханьского института вирусологии (КНР) обнаружили длительные сбои иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тогда же британские ученые установили, что длительный иммунитет к коронавирусу существует лишь у небольшого числа людей. У подавляющего числа пациентов количество антител резко снижается уже через 3 месяца после заболевания.

В сентябре того же года исследователи из университета Дьюка в США выяснили, что после того, как человек переболел лихорадкой денге, у него может вырабатываться иммунитет к коронавирусу.