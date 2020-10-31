Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса

Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса

Александр Панько
31.10.20 11:51
1034
Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса

Главное: Британские ученые обнаружили отсутствие долговременного иммунитета у переболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом их коллеги из США утверждают, что у пациентов с легкой или умеренной формой иммунитет сохраняется минимум на 5 месяцев.

Детали: Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось ранее. Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого они проанализировали данные 365 тыс. взрослых людей разного возраста, которые с 20 июня по 28 сентября трижды проводили экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.

В результате стало известно, что за эти три месяца распространенность вирусных антител среди жителей Англии снизилась более чем на четверть — с 6% до 4,4%.

При этом снижение уровня антител совпадает по времени с резким падением темпов распространения коронавируса в стране после карантинных мер. Как считают авторы исследования, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 быстро снижается. Наиболее быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста.

Результаты исследования позволяют предположить, что коллективный иммунитет со временем снижается. Это ставит под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.

В то же время, по данным ученых из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, у подавляющего большинства людей, переболевших COVID-19 в легкой или умеренной форме, формируется долгий иммунитет против коронавируса, защищающий от инфекции в течение, как минимум, нескольких месяцев. Как сообщает Lenta.ru, в исследовании приняли участие 30082 человека с COVID-19, которые прошли здесь скрининг.

Выяснилось, что у более чем 90% пациентов были выявлены антитела, направленные против коронавирусного S-белка. Уровни антител оставались стабильными в течение пяти месяцев, при этом их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.

В тему: В середине 2020 года ученые из Уханьского института вирусологии (КНР) обнаружили длительные сбои иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тогда же британские ученые установили, что длительный иммунитет к коронавирусу существует лишь у небольшого числа людей. У подавляющего числа пациентов количество антител резко снижается уже через 3 месяца после заболевания.

В сентябре того же года исследователи из университета Дьюка в США выяснили, что после того, как человек переболел лихорадкой денге, у него может вырабатываться иммунитет к коронавирусу.

Тэги: здоровье, эпидемия, иммунитет, британские ученые, коронавирус

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: «Фраза»

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
30.10.20 09:00

«Ференцварош» – «Динамо»: вопросы тактики и психологии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров
30.10.20 16:08

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 30 октября 2020 года

Главные новости за 30 октября 2020 года
30.10.20 20:22
2840
Последние новости
31.10.20 14:38

Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
31.10.20 13:04

Древние египтяне пользовались чернилами, которые европейцы открыли лишь спустя 1,5 тыс. лет
31.10.20 11:55

Перед выборами у Трампа неожиданно начал расти рейтинг
31.10.20 11:51

Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса
31.10.20 11:42

В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
31.10.20 11:28

Стало известно, каким будет курс гривны в начале следующей недели
31.10.20 11:10

Предстоятель УПЦ рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия
Фото и Видео
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.