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Новости > Президент попросил правоохранителей разобраться с КСУ

Президент попросил правоохранителей разобраться с КСУ

Александр Панько
29.10.20 19:16
511
Президент попросил правоохранителей разобраться с КСУ

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что система электронного декларирования доходов в стране будет работать, несмотря ни на что. При этом он попросил правоохранительные органы установить обстоятельства принятия соответствующего решения Конституционного суда Украины.

Детали: Демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами. Как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, об этом он заявил, открывая срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах, которые должно принять государство после решения Конституционного Суда относительно отдельных положений закона о предотвращении коррупции.

«Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, — система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные», — заявил он.

«Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», — добавил Зеленский, подчеркнув, что из-за решения КСУ возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления — секретаря местного совета или главу местного совета.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения и обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все детали принятия нашумевшего решения Конституционного Суда.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября стало известно, что Европейский суд предупредил Кабинет министров Украины о возможности приостановки действия безвизового режима из-за принятого КСУ решения.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

Тэги: коррупция, расследование, Конституционный Суд Украины, политика, СНБО, антикоррупционное законодательство, декларация о доходах, е-декларации, Владимир Зеленский, новости Украины

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