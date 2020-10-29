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Новости > Главные новости за 29 октября 2020 года

Главные новости за 29 октября 2020 года

Александр Панько
29.10.20 18:59
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Главные новости за 29 октября 2020 года

— КСУ признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. 28 октября НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

— Глава Конституционного суда, который на днях отменил антикоррупционную реформу, оказался владельцем незадекларированного земельного участка в аннексированном Крыму. При этом оформление купли-продажи прошло по законодательству оккупационных властей Российской Федерации.

— Как объяснил судья Конституционного суда Игорь Слиденко, выступивший докладчиком по нашумевшему делу об отмене антикоррупционной реформы, своим решением КСУ хотел избавить судей от проверок их деклараций о доходах.

— В Министерстве образования и науки дали рекомендации тому, как будут учиться дети после двухнедельных каникул.

— На выборах мэра Бахмута с большим отрывом победил Алексей Рева. При этом он избирается на эту должность уже в седьмой раз подряд, начиная с 1990 года.

— Известный украинский боксер Александр Усик объяснил поражение своего соотечественника Василия Ломаченко в прошлом бою травмой, проблемами в лагере и судейством.

— Власти Беларуси препятствуют пересечению границы республики гражданами Украины, Польши и Литвы.

— : В Ницце неизвестный устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. По меньшей мере, три человека погибли, нападавший задержан.

— Во французском Авиньоне неизвестный с ножом напал на полицейских. При этом нападавший кричал «Аллах Акбар».

— На фоне массовых протестов в Беларуси Александр Лукашенко заменил министра внутренних дел и поручил раздать оружие представителям «народных дружин».

— В Роспотребнадзоре заявили, что выявили коронавирус у летучих мышей, которые обитают на территории страны. Впрочем, пока неизвестно, какие именно типы коронавируса удалось обнаружить.

— Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих.

Тэги: Крым, коррупция, здоровье, карантин, школа, Конституционный Суд Украины, политика, Министерство образования и науки, образование, декларация о доходах, местные выборы, аннексия, е-декларации, новости Украины, коронавирус, результаты выборов, Игорь Слиденко

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