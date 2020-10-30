Google обещает устроить настоящую экологическую революцию через пять лет

Главное: Google хочет отказаться от пластика. Произойдет это через пять лет.

Детали: Уже к 2025 Google откажется от использования пластика в упаковке своих продуктов. Об этом говорят в компании.

Там также напоминают: «Задняя панель представленного смартфона Pixel 5 выполнена из переработанного алюминия, а умная колонка Nest Audio на 70 процентов сделана из переработанного пластика».

В компании обещают: «Уже через рять лет в устройствах от Google будет использовано до половины пластика, созданного из переработанного мусора».

Там резюмируют: «Упаковку умных устройств будут делать из материалов, пригодных для вторичного использования».

В тему: 22 октября 2020 года мы писали, что у смартфонов Google найден серьезный дефект.