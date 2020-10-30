Windows 10 ждут кардинальные изменения

Главное: Windows 10 сильно изменится. Произойдет это уже в следующем году.

Детали: Уже в 2021 году операционную систему Windows 10 кардинально изменят. Об этом пишет издание WindowsCentral.

Отмечается следующее: «В Microsoft переосмыслят многие ключевые элементы, например – меню «Пуск», «Проводник» и «Центр уведомлений».

Также информируют: «Помимо обновленного интерфейса появятся и новые функции».

В Microsoft обещают, что «перезапущенная» операционная система будет более современной, также она будет «более глубоко интегрирована с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями».

Уже известно, что проект получил название Sun Valley. Он будет постепенно внедряться в операционную систему уже с лета следующего года.

В тему: 22 октября 2020 года мы писали, что у Windows нашли очередную проблему.