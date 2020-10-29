Помнит еще Кравчука: жители Бахмута в очередной раз переизбрали бессменного мэра

Главное: На выборах мэра Бахмута с большим отрывом победил Алексей Рева. При этом он избирается на эту должность уже в седьмой раз подряд, начиная с 1990 года.

Детали: На выборах городского головы Бахмута Донецкой области в седьмой раз подряд победил Алексей Рева. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию, за него проголосовали 77,99% избирателей с пришедших на участки.

«У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 655. Проголосовали 24 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович — 18 734, это 77,99%», — рассказала заместитель председателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.

При этом, по ее словам, в городской совет прошло четыре партии. Больше всего мандатов получает партия «Порядок» — 15. На втором месте «ОПЗЖ» — 11 мандатов. «Слуга народа» получает 9 мандатов и «Оппоблок» — 3.

Отметим, что впервые Алексей Рева возглавил Бахмут (тогда Артемовск) еще при СССР — в 1990 году. Тогда ему было 36 лет. Таким образом, он является рекордсменом среди украинских мэров, занимая должность уже 30 лет.

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