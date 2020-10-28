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Новости > Депутат от ОПЗЖ Столар пытается переписать голоса родной партии в пользу партии Пальчевского, - СМИ

Депутат от ОПЗЖ Столар пытается переписать голоса родной партии в пользу партии Пальчевского, - СМИ

Автор: «Фраза»
28.10.20 21:18
78
Депутат от ОПЗЖ Столар пытается переписать голоса родной партии в пользу партии Пальчевского, - СМИ

«Перемогу Пальчевского» уличили в краже голосов у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет. Об этом сообщило издание «Страна.ua», в распоряжении которого есть подтверждающие факт фальсификации протоколов.

«В Киеве у „Оппозиционной платформы — За жизнь“ украли голоса в пользу „Перемоги Пальчевского“, которая балансировала на грани проходного барьера на выборах в Киевсовет. Так, в распоряжении „Страны“ оказались два протокола УИК 800133 в Дарницком районе Киева, один из которых был сделан до пересчета голосов, а второй после. Разница лишь в том, что до пересчета у ОПЗЖ было 48 голосов, а после — 8. При этом у „Перемоги Пальчевского“ 40 и 80 соответственно», — говорится в сообщении издания, пишет Дело.

По информации «Страны», сейчас пересмотр назначен еще в 10 комиссиях этого же округа.

Напомним, в ОПЗЖ еще 26 октября заявили, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах.

Как неоднократно писали украинские СМИ, избирательную кампанию Андрея Пальчевского и его партию на выборах финансирует многолетний «смотрящий» за Киевом, а ныне народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Как отмечает политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook: «Столар снова пролетел мимо Киева. Грандиозное несоответствие соцопросов и результатов местных выборов дает основания предполагать, что кое-кто из руководителей социологических компаний из этих выборов вышел долларовым миллионером. Вадим Столар, несмотря на огромные затраты, не смог посадить в кресло мэра Киева Андрея Пальческого».

«Круче всего получилось с „Перемогой Пальчевского“, которой рисовали и по 16. На выходе вы уже знаете, посчитали, прослезились. Стоит признать, что с политикой у инвестировавшего в кампанию Вадима Столара не складывается. Денег тратится без меры с неизменно отрицательным результатом. Так было и в этот раз, Столар решил реинвестировать капитал, заработанный в свое время на Киеве, чтобы вернуться. И снова пролетел. Огромное количество наружной рекламы, в том числе и за сотни километров от столицы. Масштаб сопоставимый с партийной кампанией на выборах в Верховную Раду. Безлимит на каналах Медведчука, который сыграл злую шутку с Пальчевским, загнав его в нишу, где все уже занято. Зачем, спрашивается, нужна „Перемога“ если есть „За життя“? В общем, Кубок Думчева в номинации как дорого и сердито „взлохматить“ инвестора миллионов эдак на 10 заслуженно достался победителю», — пишет Золотарев.

По мнению политолога Павла Рудякова, Пальчевский стал абсолютным чемпионом по количественным параметрам агитационной кампании не только в столице, но и по всей стране. Если судить по объемам и масштабам, то его кампания больше соответствовала уровню президентской.

«Время присутствия на телеканалах определенного плана и собственника зашкаливало. Позволю себе предположить, что и то, и другое стоило денег, причем немалых. На выходе — 4,5%! Вся реклама обернулась антирекламой, сыграв злую шутку и с самим кандидатом, и со спонсорами. Кто они, мне доподлинно неизвестно. Киев, впрочем, город по мировым меркам не такой уже гигантский, слухи распространяются быстро: от одного — к другому, от одного — к другому. Пальчевского в киевском метро часто связывают со Столаром. Это — добрые языки. Языки же злые, которых в метро тоже хватает, добавляют, что, продвигая Пальчевского, Столар планировал усилить свое влияние в Киеве. Увы, не удалось. Избирательная кампания Пальчевского оказалась одной из наиболее затратных», — написал Павел Рудяков на своей странице в Facebook.

Политический эксперт Дмитрий Джангиров тоже высказался о ситуации.

«Крупнейший (на тот момент) киевский застройщик пару лет назад серьезно „бьет горшки“ с действующим мэром, в силу чего несет потери как прямые, так и в виде „упущенной выгоды“. Чтобы принудить мэра Кличко к новым „деловым переговорам“, Вадим Столар снаряжает в Киевсовет ряд проектов, среди которых выделяется Андрей Пальчевский и его партия „Победа Пальчевского“ [...] Короче, диагноз: пролетел мимо электората. Кстати, только в последнюю предвыборную неделю Пальчевский потратил на рекламное продвижение в YouTube 978 тысяч грн, которые обеспечили ему 3,3 млн просмотров. Однако суммарное количество проголосовавших за партию Пальчевского в тех административных единицах, где она выдвигалась, — менее 50 тысяч. Эффективность, однако...» — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Джангиров.

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