Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

Главное: Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года, который был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Режим чрезвычайной ситуации продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины. Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 28 октября 2020 года в связи с ростом заболевамости коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине и в мире.

В тему: 25 марта 2020 года Кабинет министров Украины продлил на 30 дней карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, на время чрезвычайной ситуации в Украине усилят санитарные меры на пунктах пропуска и будут дезинфицировать улицы.