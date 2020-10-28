Известный журналист дал свой прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»

Главное: Сегодня состоится матч Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо». Появился прогноз на поединок.

Детали: Заместитель главного редактора журнала «Футбол» и колумнист «Фразы» Андрей Шахов дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо». Специалист предрекает непростой поединок в Будапеште.

Андрей Шахов говорит: «Предположу, что будет очень тяжелый, упорный, напряженный матч с небольшим количеством голов. Это будет типичная игра на результат, в которой зрелище как таковое задвигается на задний план. Будет много тактической, позиционной борьбы».

Он отмечает: «Динамо» подходит к поединку в Будапеште не в лучшем состоянии, без Бущана и Миколенко, которые подхватили ковид, но состав у киевлян всё равно поинтереснее, так что надеюсь, с этими потерями команда справится».

Специалист резюмирует: «Лишь бы Бойко не подкачал, всё-таки давненько он не играл на таком уровне, а для вратаря игровая практика обязательна. Надеюсь, всё будет нормально, ведь именно с Денисом в воротах «Днепр» играл в финале Лиги Европы».

Больше подробностей о матче вы можете узнать на канале автора ШАХ и ШАХ.

В тему: 27 октября 2020 года мы писали, что появился детальный прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо».