Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно, сколько участков закончили подсчет голосов на местных выборах

Стало известно, сколько участков закончили подсчет голосов на местных выборах

Александр Панько
28.10.20 16:27
210
Стало известно, сколько участков закончили подсчет голосов на местных выборах

Главное: В регионах практически завершился процесс подсчета голосов избирателей на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020 года и передачи протоколов в ТИК.

Детали: В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020. Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 28 октября 2020, более 28 900 участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

В частности, этот процесс полностью завершен в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве.

Кроме того, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии, которые составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского советов, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы.

Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК — 101 протокол.

Отметим, что результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

Тэги: Киев, выборы, Волынь, политика, Центральная избирательная комиссия Украины, Хмельницкая область, Львовская область, Сумская область, Прикарпатье, Черкасская область, местные выборы, Кировоградская область, новости Украины, Закарпатская область, результаты выборов

Комментарии

Статьи

28.10.20 09:25

Вова и томос

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.10.20 08:55

«Динамо» – «Александрия»: разве это не заслуженная победа?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ
27.10.20 20:15

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ

Автор: FromUA

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Мэр Борисполя умер от коронавируса за шаг до очередной победы

Мэр Борисполя умер от коронавируса за шаг до очередной победы
28.10.20 13:27
787
Последние новости
28.10.20 17:24

Инсайдер рассказал об уникальной особенности iPhone 13
28.10.20 16:55

Митрополит Антоний рассказал, нужно ли настойчиво просить у Бога исполнения желаемого
28.10.20 16:40

Российский ученый уверяет, что коронавирус «ослаб» в три раза
28.10.20 16:38

Известный журналист дал свой прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»
28.10.20 16:27

Стало известно, сколько участков закончили подсчет голосов на местных выборах
28.10.20 15:57

Стали известны причины гибели курсантов в небе над Харьковской областью
28.10.20 15:14

В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
Фото и Видео
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.