Стали известны причины гибели курсантов в небе над Харьковской областью

Главное: Главными причинами катастрофы самолета с курсантами в Харьковской области стали ошибки со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

Детали: Правительственная комиссия завершила расследование причин, приведших к катастрофе самолета с курсантами в Харьковской области, в результате которой погибли 26 человек. Как сообщает LB.ua, в соответствии с выводами, которые озвучил на заседании правительства 28 октября вице-премьер-министр Олег Уруский, трагедия стала следствием действия группы факторов.

В частности, речь идет об отказе системы управления левого двигателя, что и привело к возникновению самой внештатной ситуации.

Помимо этого:

— после установки горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей;

— выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положении 38 градусов, что привело к чрезвычайно сложной ситуации;

— искусственное создание симметричности тяги силовой установки;

— неустранение скольжения, обусловившее переход аварийной ситуации в катастрофическую.

На скорости 100 км в час с углом крена 75 градусов самолет столкнулся с землей. Перегрузка в центре масс самолета в момент удара составляла 12 единиц.

По словам Уруского, экипаж не смог вовремя распознать неисправность техники и своевременно прервать взлет.

Главными причинами катастрофы названы отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

В тему: 25 сентября 2020 года в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился военный самолет Ан-26. Погибли 26 курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил.